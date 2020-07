FC Lorient Mercato : Adrian Grbic en pleine visite médicale !

C’est avec le FC Lorient que va s’engager Adrian Grbic, le buteur autrichien de Clermont Foot. Arrivé à Lorient ces dernières heures, il est en train de passer sa visite médicale préalable à la signature de son contrat.

Clermont Foot : Dossier bouclé pour Adrian Grbic !

On arrive à la fin de l’épilogue Adrian Grbic. Courtisé par le Stade Brestois et plusieurs autres formations de Ligue 1, le joueur de 23 ans a choisi le FC Lorient. Il est dans la ville bretonne où il passe présentement sa visite médicale. Si aucun problème n’est révélé, il devrait signer son contrat dans la foulée et le club pourrait officialiser sa venue ce jour même. Les dirigeants lorientais auront tout fait pour convaincre le joueur formé à Stuttgart. Son transfert est estimé à 10 millions d’euros, montant qui a fait la différence dans la rivalité entre les Morbihannais et Finistériens.

FC Lorient : Qui est vraiment Adrian Grbic ?

S’il s’est révélé en France sous les couleurs de Clermont Foot, Adrian Grbic avait déjà livré de bonnes prestations au SCR Altach. C’est d’ailleurs dans ce club qu’il a été recruté par les Clermontois. Entre 2017 et 2019, année de son arrivée en France, il a inscrit 15 buts en 52 matchs toutes compétitions confondues avec l’écurie autrichienne. Son premier club, le Floridsdorfer AC l’a vu inscrire 7 buts en 29 matchs avant son départ une saison après sa signature sous ses couleurs. Le FC Lorient sera donc le 4e club de la carrière de l’attaquant autrichien.