Strasbourg Mercato : Simakan, le Milan AC renoue le contact

Auteur d’une bonne saison avec le Racing Club de Strasbourg Alsace, Mohamed Simakan revient dans le collimateur du Milan AC avec de nouveaux contacts entre les deux parties.

Strasbourg : Le Milan AC revient à la charge pour Mohamed Simakan

Comme l'a récemment confié Marc Keller, Mohamed Simakan suscite l’intérêt de plusieurs clubs européens. Le défenseur central de 20 ans s'est imposé au RC Strasbourg avec une facilité déconcertante et est devenu l’un des piliers de la défense alsacienne lors de la dernière saison. Sa polyvalence et ses performances en Ligue 1 ont logiquement attiré l’attention de plusieurs grands clubs, dont le Milan AC. Déjà intéressé l’hiver dernier par le profil du jeune défenseur, le club milanais aurait repris le dialogue avec le clan Simakan en vue d’un possible transfert lors du prochain mercato international. Le site MilanNews révèle en effet que « le contact est renoué » entre les dirigeants lombards et le défenseur strasbourgeois. Pas de proposition pour le moment, mais les Rossoneris s’activent pour convaincre Mohamed Simakan de rejoindre la Serie A la saison prochaine.

Strasbourg souhaite conserver sa pépite

Toutefois, il n’est pas encore question d’un accord entre le joueur de 20 ans et le Milan AC. Le défenseur polyvalent n’a pas l’intention de quitter le Racing Club de Strasbourg Alsace où il se sent très bien. La direction de Strasbourg est également catégorique sur ce point, elle n’a pas l’intention de brader son jeune joueur, dont le bail expire en juin 2023.