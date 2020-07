Stade de Reims Mercato : Offre alléchante pour Axel Disasi

Performant dans la défense centrale du Stade de Reims cette saison, Axel Disasi suscite l’intérêt de plusieurs clubs français ou étrangers désireux de renforcer leur secteur défensif. Un prétendant anglais du prodige rémois aurait déjà fait une belle offre.

Une grosse offre anglaise pour Axel Disasi ?

Surprenant 6e de Ligue 1 cette saison, le Stade de Reims a été porté par des joueurs dans différents compartiments de jeu. Si Boulaye Dia a brillé en attaque, Axel Disasi s’est lui montré intraitable en défense centrale. D’où de nombreux intérêts aux trousses de ces deux joueurs lors de ce mercato estival. Dans le cas précis d’ Axel Disasi, Manu Lonjon cite « une offensive du FC Séville » et évoque les convoitises de l’AS Monaco et du Stade Rennais FC. D’ailleurs, le natif de Gonesse a un bon de sortie cet été. Une information que ne s’est pas fait répéter un des clubs anglais également en lice pour les services de l’ancien du Paris FC. « L’offre la plus importante vient d’Angleterre. Il y a Southampton, Wolverhampton et je crois Everton », a assuré le confrère sur Twitch avant de rappeler : « C’est un dossier à 15 M€. »

Quelle destination pour la pépite rémoise ?

Le président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot, a déjà expliqué qu’il s’intéressait très peu à la future destination du joueur de 22 ans. L’important pour le dirigeant, c’est que l'écurie champenoise y trouve son compte. Autrement dit, le club désireux de signer la pépite devra aligner les 15 millions d'euros. Pour sa part, Axel Disasi semble privilégier une évolution en Liga. De quoi penser que le FC Séville va rafler la mise ? La suite du dossier s’annonce incertaine et mouvementée…