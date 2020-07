OL, PSG : Aulas défend Juninho des attaques de Leonardo

Jean-Michel Aulas a répondu à Leonardo pour ses propos à l’encontre de Juninho. Ce dernier a critiqué Neymar et cela n’a pas été du goût de son compatriote, directeur sportif du PSG.

Aulas estime que Leonardo a mal compris les propos de Juninho sur Neymar

Jean-Michel Aulas a réagi à la réponse de Leonardo concernant les critiques de Juninho sur l’attitude de Neymar, transféré du FC Barcelone au Paris Saint-Germain contre un montant exorbitant de 222 M€. « ⁩Pas très judicieux Léo, ta remarque : Juninho parlait du Brésil et de la politique du pays. Juni est un homme bien. Relis son article et tu apprendras beaucoup de choses », a écrit le président de l’OL sur son compte Twitter. Pour rappel, Juninho avait confié à The Guardian que « Neymar a signé au PSG uniquement pour l'argent, et que Paris lui a tout donné, mais il veut partir avant la fin de son contrat ».

Leonardo s'en était pris à Aulas et Juninho

Une déclaration qui avait suscité la réaction de son compatriote. Le dirigeant du club de la capitale avait écrit sur Twitter qu’il « ne comprend pas pourquoi Jean-Michel Aulas parle autant du Paris Saint-Germain, et que Juninho aussi parle, maintenant, de Paris et de Neymar ». Leonardo avait demandé aux responsables du club rhodanien « de ne pas parler des joueurs et du club parisien ». D'après le Brésilien, « ce serait mieux pour eux de parler de leur club », car à Paris, « ils ne parlent pas de la situation de l'OL ».