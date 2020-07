RC Lens Mercato : Amiens SC, accord pour Gaël Kakuta

Le dossier Gaël Kakuta au RC Lens semble proche du dénouement. Après l’accord conclu avec le joueur depuis des semaines, le Racing Club est sur le point de trouver un terrain d’entente avec Amiens SC.

RC Lens : Amiens SC d'accord pour prêter Kakuta ?

Gaël Kakuta devrait être la 6e recrue estivale du RC Lens. D’après les informations de L’Équipe, le club promu en Ligue 1 et Amiens SC sont proches de « lever le blocage » qui retarde le transfert de l’ailier. Le quotidien sportif croit savoir que « les deux clubs négocient depuis plusieurs jours un prêt avec une option d'achat ». Le club Picard exige 5 M€ pour le transfert de Gaël Kakuta, alors que les Lensois n’avaient proposé que 3 M€. Finalement, le Racing Club de Lens est passé à l’offensive. D’après la source, leur dernier « montant proposé se rapprocherait des exigences d'Amiens SC ». Ayant déjà un accord contractuel avec le joueur de 29 ans, le RCL devrait boucler ce dossier avec un prêt d’une saison, assorti à une option d'achat, si l'on en croit le média.

Gaël Kakuta tout proche d'un retour au RC Lens

Formé à La Gaillette entre 1999 et 2007 avant son départ à Chelsea, Gaël Kakuta n’a jamais joué au RC Lens. Si son transfert est conclu, ce serait une occasion formidable pour lui de défendre les couleurs de son club formateur fraichement promu en Ligue 1. Il faut rappeler que les Sang et Or ont jusqu’au 10 juillet, date de la fermeture du premier mercato estival en France, pour recruter le Franco-Congolais. Cependant, la source croit savoir que l'arrivée de Gaël Kakuta au RC Lens « pourrait se finaliser d'ici jeudi soir ».