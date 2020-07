OM : Louis van Gaal présent à l'entraînement des Marseillais

André Villas-Boas et ses joueurs ont reçu un spectateur bien particulier à l’entraînement ce mercredi. Le célèbre entraîneur néerlandais Louis van Gaal s’est rendu au camp d’entraînement de l’OM au Portugal.

Les Marseillais s’entraînent sous le regard de Louis van Gaal

André Villas-Boas et ses joueurs sont en stage de préparation estivale au Portugal. Ce mercredi matin, alors qu’ils s’entraînaient à Quinta do Lago, les Phocéens ont reçu la visite de Louis van Gaal, ancien sélectionneur des Pays-Bas. Selon La Provence, l’ancien entraîneur du FC Barcelone, du Bayern Munich et de Manchester United regardait les joueurs s’entraîner. Avant de suivre l’entraînement des Olympiens, l’homme de 68 ans s’est entretenu quelques instants avec André Villas-Boas.

Les raisons de la visite du Néerlandais

Selon le quotidien régional, il s’agissait d’une simple visite de courtoisie. Une visite qui ne veut donc pas dire que Louis van Gaal sera le prochain directeur du football de l’Olympique de Marseille. Le Néerlandais n’est pas impliqué dans la vente de l’OM non plus. Une affaire quelque peu oubliée, mais récemment remise au goût du jour par le projet de rachat porté par Mourad Boudjellal, commandité par le richissime ingénieur franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi.