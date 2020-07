PSG Mercato : Sergio Rico a deux prétendants en Turquie

Prolongé exceptionnellement par le PSG afin de terminer la saison 2019-2020, Sergio Rico est dans le viseur de deux clubs turcs, Galatasaray et Besiktas. Son agent fait le point sur ces deux pistes.

PSG : Sergio Rico vers Galatasaray ou Besiktas ?

Prêté au PSG par le FC Séville pour une saison, Sergio Rico va finir l’exercice 2019-2020 sous les couleurs Rouge et Bleu. Pour ce faire, il a signé un avenant de deux mois à l’issue de son contrat le 30 juin afin de jouer les finales de la Coupe de France contre l’ASSE et de la Coupe de la Ligue face à l’OL, ainsi que le quart de finale de la Ligue des Champions. Après, Sergio Rico retrouvera le club andalou où son contrat est valide jusqu’au 30 juin 2021. Cependant, il ne devrait pas rester au FC Séville car il y est indésirable. À un an de la fin de son bail, le gardien de but devrait faire l’objet d’un transfert. Et son profil intéresse Galatasaray et le Besiktas en Turquie, selon son agent. « Besiktas et Galatasaray cherchent un gardien. Ces deux clubs représentent une option intéressante », a confié Miguel Alfaro à El Desmarque. L’agent de Sergio Rico affirme que son protégé « a une approche positive par rapport à la Turquie ». Il précise par ailleurs que « c’est important que de grands clubs de ce pays comme Galatasaray et Besiktas, s’intéressent » au portier de 26 ans. En conclusion, Miguel Alfaro a annoncé « des négociations avec le FC Séville, après la fin de la Ligue des Champions ».

Sergio Rico, une option d'achat de 10 M€ fixée au PSG

Le prêt de Sergio Rico au PSG est assorti d’une option d’achat fixée à 10 M€. Il n’est donc pas exclu que le club de la capitale décide de conserver le gardien de but. Le média espagnol évoque d’ailleurs cette éventualité, en soulignant que Leonardo pourrait négocier à la baisse l’option d’achat du dernier rempart avec son homologue sévillan, Monchi. Notons que l'Espagnol a joué 8 matchs, dont 2 en Ligue 1 avec Paris, la saison dernière.