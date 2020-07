Bordeaux : Affaire Khacef, Eduardo Macia saisit la justice

L’affaire Naoufel Khacef continue de faire parler. Cette fois, Eduardo Macia a décidé de porter plainte contre X. Le directeur du football des Girondins de Bordeaux est lui-même déjà visé par une plainte pour « escroquerie » et « exercice illégal de la profession d’agent sportif ».

Eduardo Macia porte plainte à son tour

Les Girondins de Bordeaux sont dans la tourmente depuis plusieurs semaines. L’entraîneur Paulo Sousa vient d’ailleurs de rendre le tablier. Entre temps, les tensions restent vives entre la direction et les Ultramarines. Eduardo Macia lui, a des affaires en justice à régler. C’est ainsi que L’Equipe révèle que le directeur du football a déposé une plainte contre X pour « tentative de chantage et d’extorsion » et « dénonciation calomnieuse ». Par cette action, Eduardo Macia répond à la plainte déposée à son encontre il y a quelques semaines par Mehdi Aït Ahmed. Le jeune agent se présente comme le représentant de Naoufel Khacef, un latéral algérien arrivé en prêt au FCGB en janvier.

Bientôt la lumière dans l’affaire Khacef ?

Il avait déposé une plainte contre le directeur du football des Girondins. Mehdi Ait Ahmed accuse Eduardo Macia d’ « escroquerie en bande organisée » et « exercice illégal de la profession d’agent sportif ». L’impétrant reproche au dirigeant bordelais de l’avoir écarté après le recrutement de Naoufel Khacef. Le joueur de son côté a toujours assuré qu’il était représenté par l’Espagnole Raquel Herraiz Del Morral. Le défenseur révèle n’avoir fait appel qu’à Mehdi Ait Ahmed parce que le FCGB ne pouvait pas traiter avec un agent enregistré en Espagne.