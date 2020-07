Havre AC : Amical, Le Guen dévoile son plan contre le PSG

Le Havre ACaffrontera le PSG en match amical, dimanche. Coach du club normand, Paul Le Guen a évoqué cette rencontre avec son ancien club.

Le Guen, « le Havre AC privilégié et honoré de recevoir » le PSG

Pour se jauger après trois semaines d’entraînement, le Havre AC sera opposé au PSG le dimanche 12 juillet (19h). Le match est programmé au Stade Océane à 19h. Paul Le Guen est enthousiaste à l’idée de retrouver son ancienne équipe. Il a été joueur (1991-1998), puis entraineur (de 2007 à 2009) du Paris Saint-Germain. « On sait que ce match intéresse beaucoup parce que c’est le PSG en face. On se sent privilégié et honoré de les recevoir », a déclaré l’entraineur du HAC. Malgré le caractère amical du match, Paul Le Guen veut voir son équipe conquérante. « Il faut faire un match correct et donner une opposition intéressante. Il faut qu’on présente quelque chose de cohérent, avec une organisation, une équipe équilibrée et des intentions », a-t-il demandé à ses joueurs. Le technicien du club de Ligue 2 promet de se servir de ce « match de gala » contre le PSG « pour faire un super entraînement et offrir la meilleure opposition possible ». À l’évidence, les Parisiens ne devraient pas avoir de mal à s’imposer face au Havre AC, Paul Le Guen en est conscient. « C’est le PSG qui décidera de ce que le match sera véritablement », avoue-t-il. Malgré tout, il souhaite que son équipe « soit dans de bonnes dispositions ».

Havre - PSG : 5000 spectateurs autorisés au Stade Océane

Signalons que 5000 spectateurs sont autorisés à assister à ce match amical, le premier pour le PSG et le HAC. Et pour faire plaisir aux supporters normands, l’entraineur havrais « va faire jouer deux équipes », en 45 minutes chacune. Pour mémoire, le dernier match du club de Ligue 2, c’était le 6 mars contre l’AJ Auxerre (1-0). Quant au Paris SG, son dernier match remonte au 11 mars, contre le Borussia Dortmund (2-0) en 8e de finale de la Ligue des Champions.