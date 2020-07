OM : Une rencontre amicale prévue contre le Nîmes Olympique

Pour sa préparation estivale, l’ OM jouera plusieurs matches amicaux, dont un contre le Nîmes Olympique. Cette rencontre se disputera le 9 août prochain.

Match amical entre le Nîmes Olympique et l’ OM

Le programme détaillé des matches de préparation estivale de l’ OM est de plus en plus dévoilé. Les joueurs d’André Villas-Boas, actuellement présents au Portugal pour leur premier stage de préparation estivale, ne pourront plus affronter le Lusitano FC (D3 portugaise). Cette rencontre amicale, initialement programmée pour le 30 juillet prochain, a été annulée par l’entraîneur marseillais en raison du retour en force du Covid-19 au Portugal. En revanche, l’Olympique de Marseille a déjà prévu plusieurs matches amicaux en France, pays où la situation sanitaire est moins inquiétante. Selon les informations de France Football, une de ces rencontres de préparation opposera le Nîmes Olympique à l’Olympique de Marseille le 9 août, soit deux semaines avant le coup d’envoi de la prochaine saison, fixé au 23 août.

Les Marseillais opposés au Montpellier HSC

Avant d’affronter les Crocos, l’ OM rencontrera le Montpellier HSC. Selon les confidences de l’entraîneur montpelliérain Michel Der Zakarian, ce match se jouera à la fin du mois de juillet. On peut penser que cette rencontre remplace temporellement le match annulé contre le Lusitano FC. Enfin, pour le coup d’envoi de la prochaine saison de Ligue 1, les Phocéens recevront l’ ASSE, le 23 août.