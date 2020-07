Real Madrid : Covid-19, Luka Jovic isolé de ses coéquipiers

La reprise de la Liga ne se passe pas comme prévu pour Luka Jovic. De retour à la compétition dimanche dernier, l’attaquant du Real Madrid est déjà contraint de s’isoler du groupe à cause du Covid-19.

Luka Jovic reconfiné chez lui à domicile

Avant l’interruption de la Liga, Luka Jovic, arrivé au Real Madrid l’été dernier contre un chèque de 60 millions d’euros, n’avait pas assez de temps de jeu. Une situation qui ne s’est pas améliorée avec la reprise en raison de sa longue blessure à un mollet. Revenu à la compétition dimanche dernier, l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort doit encore se retirer. Cette fois, Luka Jovic est isolé du groupe du Real Madrid et devra rester confiné à son domicile.

La raison du reconfinement du Serbe

Selon les informations de Marca, Luka Jovic a eu des contacts avec un ami serbe venu de Belgrade et porteur du coronavirus. L’attaquant madrilène a passé un premier test qui s’est avéré négatif. Mais un second test de dépistage devra confirmer que le joueur n’a pas été contaminé. En attendant le résultat de ce second test, le staff médical du Real Madrid a décidé de mettre le joueur de 22 ans à l’isolement. Pour rappel, l’avant-centre madrilène a marqué 2 buts en 25 matches toutes compétitions confondues cette saison.