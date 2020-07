Lille OSC : Décision radicale annoncée pour Victor Osimhen

Un an après son arrivée, Victor Osimhen est en instance de départ au LOSC. Le jeune attaquant nigérian aurait déjà choisi sa prochaine destination comme l’a laissé entendre son agent.

Les clubs anglais déjà hors de course pour Victor Osimhen

Mauvaise nouvelle pour les derniers prétendants de Victor Osimhen en Premier League. L’attaquant nigérian ne viendra pas en Angleterre cet été. C’est ce qu’a fait savoir son agent. « Osimhen n’est pas en train d’attendre des appels de clubs anglais. Les histoires sur la Premier League sont un mensonge », a assuré Osita Okolo mercredi sur Radio Kiss Kiss Napoli. Le représentant du buteur lillois affirme également que son poulain doit prendre une « décision personnelle qui concerne sa vie privée et professionnelle ». Un choix qu’il fera « bientôt » connaître, a poursuivi Osita Okolo. Sauf surprise, Victor Osimhen va s’engager avec Naples. L’attaquant de 21 ans a déjà rencontré quelques dirigeants italiens dont le président Aurelio De Laurentiis et l’entraîneur Gennaro Gattuso.

Un départ d’Osimhen déjà validé en interne

Alors que le clan de Victor Osimhen laisse planer le suspense, la direction lilloise ne laisse pas de place au doute. Dans un récent entretien à La Voix du Nord, Gérard Lopez avait confirmé de manière implicite le départ d’Osimhen. « Il m’a demandé et je lui ai donné le nom du club qui à nos yeux lui correspond le mieux. Et de par son style de jeu, l’entraîneur et la progression qu’il envisage », avait confié le président du LOSC. Comme l’a indiqué Osita Okolo, il ne manque plus que l’aval du joueur pour que son départ soit définitivement acté. Une vente qui devrait de nouveau rapporter gros au board lillois. Un montant allant jusqu’à 80 millions d’euros est évoqué.