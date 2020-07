OL Mercato : Martin Terrier a suivi Maurice au Stade Rennais

Martin Terrier a rejoint Florian Maurice au Stade Rennais. Le joueur en provenance de l'OL révèle que la présence de ce dernier au sein du club breton a pesé dans son choix.

Martin Terrier, « j'étais très proche de Florian Maurice à l'OL »

Le Stade Rennais a nommé Florian Maurice directeur technique fin mai. Quelques semaines plus tard, le club breton a recruté Martin Terrier en provenance de l’OL pour un montant de 12 M€. Revenu sur son transfert, le joueur de 23 ans révèle avoir été « approché » par le SRFC l’été dernier. Les Rennais sont donc passés à l’offensive cet été avec leur nouveau président Nicolas Holveck. En plus du nouvel homme fort du Stade Rennais, un autre nouveau dirigeant a influencé le choix de la recrue. « Florian Maurice (ancien directeur de la cellule de recrutement de l'OL) a rejoint le club de Rennes et j'étais très proche de lui », a expliqué Martin Terrier, dans un interview sur le site internet du club. Rappelons que c'est bien Florian Maurice qui avait été à l'origine du transfert du joueur formé au LOSC, à Lyon en 2018. « Je connais bien Martin pour l’avoir fait venir à Lyon. C’est une belle satisfaction de le voir signer à Rennes », a exprimé le dirigeant de 46 ans.

Martin Terrier a aussi sondé des joueurs du Stade Rennais

Par ailleurs, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais a justifié son choix par les ambitions du Stade Rennais, qualifié pour les préliminaires de la Ligue des Champions. Il évoque « un club ambitieux, qui veut jouer l'Europe chaque saison et qui prône le beau football ». Le natif de Lille « aime les équipes qui jouent au ballon ». Martin Terrier a aussi indiqué qu’il a sondé des joueurs qui évoluent chez les Hermines et les retours ont été positifs. « C’est donc un club qui me correspond énormément au niveau des valeurs et je pense que je vais me plaire ici », a-t-il conclu.