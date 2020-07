ASSE : Denis Bouanga a impressionné un défenseur de l’OM

Denis Bouanga a été le meilleur buteur et le meilleur joueur de l’ASSE la saison dernière. Malgré la saison tronquée, il a séduit des clubs étrangers, dont le Betis Séville et Everton. En Ligue 1, c’est le défenseur central de l’OM Alvaro Gonzalez, que l’ailier gauche des Verts a impressionné.

Denis Bouanga parmi les joueurs qui ont marqué Alvaro Gonzalez

Denis Bouanga a joué 35 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière. Il a marqué 12 buts, dont 10 en Ligue 1 et 2 en Coupe de France, compétition dans laquelle l’ASSE est en finale contre le PSG (le 24 juillet). Le buteur des Stéphanois a affronté l’OM deux fois lors de la saison écourtée par la pandémie de COVID-19. D’abord, le 1er septembre 2019 lors de la 4e journée de la Ligue 1, puis le 5 février 2020 à l’occasion de la 23e journée. Denis Bouanga et l’ASSE avaient perdu ces deux rencontres, respectivement (1-0) au Vélodrome et (2-0) à Geoffroy Guichard. Malgré tout, il a fait forte impression à Alvaro Gonzalez. Dans un témoignage dans L’Équipe, l’arrière central de l’OM cite le N°20 de l’AS Saint-Étienne parmi les joueurs qui l’ont marqué en Ligue 1. En plus de Denis Bouanga, le défenseur espagnol a été subjugué par son coéquipier Boubacar Kamara, mais aussi par les attaquants et buteurs de l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder et Islam Slimani ou encore M'Baye Niang du Stade Rennais.

Alavro Gonzalez apprécie bien le niveau de la Ligue 1

Outre les performances individuelles des adversaires affrontés en Ligue 1, Alvaro Gonzalez a apprécié le niveau du Championnat de France. Il a admis que « la France figure parmi les Championnats européens de très haut niveau ». « Dire que la Ligue 1 n'est pas de haut niveau est faux. C’est un championnat physique, les joueurs vont très vite, ils aiment courir dans les espaces, alors qu'en Espagne on est davantage sur des passes courtes, des joueurs plus techniques. Ce sont deux styles différents, mais tous deux très respectables », a comparé le défenseur de l’OM. A noter qu'Alvaro Gonzalez avait été prêté au club phocéen par Villarreal pour une saison, mais l'Olympique Marseille a finalement levé l'option d'achat qui accompagnait son contrat. Il est désormais Marseillais jusqu'en juin 2023.