RC Lens Mercato: Le RCL offre 4 M€ pour Azor Matusiwa, Pays-bas

Le mercato du RC Lens pourrait être relancé par la piste Azor Matusiwa. Le joueur néerlandais formé à l'Ajax Amsterdam est d’accord pour venir dans au RCL, mais ses dirigeants font barrage malgré une offre estimée à 4 millions d’euros des Sangs et Or.

RC Lens Mercato : Une nouvelle trouvaille aux Pays-Bas

À la recherche d'un renfort dans son milieu de terrain, le RC Lens s'est lancé aux trousses du néerlandais Azor Matusiwa. L’actuel joueur de Groningue plait aux recruteurs du club nordiste, très actifs sur le marché des transferts pour leur retour en Ligue 1. La bonne nouvelle est que le joueur est aussi intéressé par l’idée de rejoindre la Ligue 1 et le RC Lens plus particulièrement, selon L’Équipe. L’intéressé se serait même déjà mis d’accord avec les dirigeants lensois pour un transfert rapide, mais les décideurs du FC Groningen rechignent à valider l’idée d’un départ de leur milieu de terrain polyvalent.

Mercato RCL : Azor Matusiwa bientôt chez les Sang et Or ?

Azor Matusiwa a fait l’objet d’une offre des Sang et Or d’une valeur de 4 millions d’euros. Malgré cet effort considérable du RC Lens qui arrive en Ligue 1 avec un faible budget, Groningen n’aurait pas encore donné de réponse favorable. Selon la même source, le joueur est pourtant très chaud pour rejoindre le RC Lens, un club qu’il sait capable de lui offrir une meilleure exposition médiatique du fait de son magnifique public bouillant du Stade Bollaert-Delelis. En attendant le déblocage de la piste Gaël Kakuta qui devient le dossier le plus long de ce mercato lensois, Azor Matusiwa pourrait faire pressions sur ses dirigeants pour les amener à le laisser porter le maillot Sang et Or la saison prochaine. Franck Haise, le coach du RCL, continue donc de construire l'équipe qui va lui permettre d'arracher le maintien en Ligue 1 la saison prochaine.