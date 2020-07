Mercato PSG : Leonardo louche sur des joueurs de Ligue 1

Le Mercato PSG de cet été sera différent de ceux des années passées. Le Paris Saint-Germain vise des joueurs évoluant en France et c’est la crise de Covid-19 qui l’oblige à ce changement dans sa politique de renforcement.

Mercato PSG : vers des transferts franco-français

Le mercato PSG est calme et pourrait le rester encore un moment. Et lorsque Leonardo aura décidé de dégainer, ce sera pour tirer sur des cibles françaises, selon les informations véhiculées par le quotidien L’Équipe. Alors que le dirigeant brésilien a toujours donné des couleurs italiennes et espagnoles à chaque mercato PSG, l’été 2020 devrait être différent des autres marchés des transferts. La raison, avec ses pertes financières estimées à 170 millions d’euros, le Paris Saint-Germain ne peut sortir de gros chèques pour se renforcer. Il faut noter qu'il a déjà dépensé une cinquantaine de millions d’euros dans le transfert définitif de Mauro Icardi. Il viserait donc les pistes à bas prix pour les prochaines recrues.

Transfert PSG, quel joueur recruter en France ?

Le mercato parisien aurait pu être très calme si les plans de la direction sportive du club n’avaient pas été contrariés. Le Bayern Munich a arraché la signature de Tanguy Kouassi et Claude Puel a su attirer Adil Aouchiche sous le maillot de l’ ASSE. Là où Paris proposait un joli pactole au dernier, l’offre de plus de temps de jeu de l’ ASSE a fait mouche. Depuis, Leonardo cherche à relancer le mercato PSG avec la multiplication de pistes capables d’apporter de la valeur à l’équipe. Sur le terrain français, les choix du Paris Saint-Germain sont limités. Même si le championnat français forme de bons joueurs, très peu ont le niveau pour s’imposer au club de la capitale. La nécessité de recruter en France est pourtant une réalité pour le PSG. Le club doit présenter 4 joueurs issus de la formation hexagonale dans son effectif qualifié pour les matchs de Ligue des Champions la saison prochaine.