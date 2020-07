AS Monaco Mercato : Le futur Mbappé, Efekele vers Chelsea

L’ As Monaco pourrait poursuivre son opération déstockage de joueurs. Sa pépite Malamine Efekele, présentée comme le futur Kylian Mbappé, est dans le viseur de Chelsea. Le club londonien travaille à une rapide arrivée du joueur à Londres. Frank Lampard veut aller vite avant qu’une disposition en rapport avec le Brexit ne vienne contrarier les plans des Blues.

L' As Monaco pourrait céder Malamine Efekele aux Blues

Après Mbappé, Efekele sur le départ à l' ASM











C’est à l’ As Monaco que Kylian Mbappé, préformé à l’AS Bondy, a fait parler son talent. Comme l’international français du PSG, le club de la Principauté pourrait sortir une nouvelle pépite de son équipe de jeunes. Malamine Efekele dont il est question n’aura que 16 ans le 19 juillet prochain, mais sera déjà assez grand pour rejoindre un grand club comme Chelsea. En effet, ce club anglais veut recruter la pépite de l’As Monaco à qui les différents observateurs trouvent des points communs avec Kylian Mbappé. Malamine Efekele est attaquant comme le parisien et a été formé en partie à l'AS Bondy par le père de Mbappé, Wilfrid, puis à l' INF Clairefontaine avant de débarquer à l'ASM. Sur le terrain, il est présenté comme vif, ce qui complète le tableau de sa comparaison avec le buteur du PSG.Chelsea, qui est sur le coup, veut accélérer le dossier pour éviter d’être recalé par les futures dispositions sur les transferts des joueurs mineurs. Ces changements attendus pourraient entrer en vigueur le 1er janvier 2021. Malamine Efekele a souvent été surclassé dans les différentes catégories de jeunes, une précocité qui pourrait en faire un joueur rapidement utilisable par Frank Lampard si son transfert se faisait dans les temps. Il faut noter qu’après le départ de Kylian Mbappé , l’ AS Monaco a aussi laissé partir Hannibal Mejbri à Manchester United pour 5 millions d’euros. 5 autres millions d’euros en forme de bonus devraient être versés à l’ASM.