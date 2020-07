Stade de Reims Mercato : Une offre française pour Axel Disasi

Auteur d’une solide saison avec le Stade de Reims, Axel Disasi est convoité lors de ce mercato estival par plusieurs clubs, dont l’AS Monaco. Aux dernières nouvelles, les recruteurs monégasques ont transmis une offre pour le jeune défenseur centrale champenois.

L’AS Monaco lâche son offre pour Axel Disasi

Soucieux d’apporter du sang neuf dans sa défense en raison du vieillissement de Kamil Glick (32 ans) et de l'essoufflement de Jemerson, l’AS Monaco est attiré par le profil d’ Axel Disasi. Très performant dans la défense centrale du Stade de Reims (la première de Ligue 1 cette saison), le joueur de 22 ans suscite l’intérêt d’une pléthore de clubs. Pour devancer toute concurrence, les Monégasques auraient déjà transmis une offre auprès des dirigeants rémois afin d'obtenir la signature du natif de Gonesse. Selon les informations de L’Equipe, cette proposition s’élève à 12 millions d’euros.

Quelle réponse du Stade de Reims ?

Axel Disasi a un bon de sortie pour ce mercato estival, mais la proposition de l’AS Monaco n’a pas été acceptée. Toujours d’après le quotidien sportif, Jean-Pierre Caillot et son staff réclament 15 millions d’euros avant de céder Axel Disasi. Ainsi, tous les autres prétendants de l’ancien joueur du Paris FC, dont l’Olypique de Marseille et le Stade Rennais FC, mais également le FC Séville, Wolverhampton, Southampton... sont prévenus.