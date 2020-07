PSG Mercato : Boubacar Kamara, Leonardo veut écœurer le rival

Le mercato du PSG de cet été sera essentiellement animé par des joueurs de Ligue 1. Avec son intérêt pour Boubacar Kamara, l’ OM, le plus grand rival du Paris Saint-Germain, pourraient être déstabilisés par ce choix stratégique des dirigeants parisiens.

PSG Mercato : Boubacar Kamara peut-il quitter l’ OM pour Paris ?

Le PSG a subi de grosses pertes d’argent du fait de la crise de Covid-19 qui a interrompu le championnat français. Ces pertes financières pourraient atteindre les 170 millions d’euros. La direction du club est donc contrainte à plus de prudence dans ses dépenses cet été. En réaction à cette situation nouvelle, les responsables du club auraient pris la décision de baser leur mercato sur le marché français. Le nom de Boubacar Kamara de l’ Olympique de Marseille avait déjà été cité sur la liste des cibles du Paris Saint-Germain. Si cette information avait une allure de simple rumeur mercato, du fait du statut de joueur club de l’intéressé, L’Équipe confirme l’intérêt du PSG pour le défenseur.

Tanguy Kouassi remplacé au Paris Saint-Germain par un marseillais ?

Avec la signature de Tanguy Kouassi au Bayern Munich, le plan mercato du Paris Saint-Germain a été contrarié. Le club va devoir recruter un défenseur et le nom du polyvalent marseillais revient sur ses tablettes avec insistance. Ce besoin de piocher chez le rival répond pour le PSG en partie à une exigence de l’UEFA. Pour la prochaine Ligue des Champions, le club de la capitale doit présenter dans son effectif qualifié 4 joueurs formés en France. Boubacar Kamara est un des rares joueurs de l’hexagone à rassembler en lui tous les critères pouvant permettre au club de se conformer à cette obligation. Il a un très bon niveau de jeu, il est jeune (20 ans) en plus d’avoir été formé en France, à l’OM plus précisément.

Seule une offre éléphantesque pourrait décider l’ Olympique de Marseille

Reste maintenant à savoir si les dirigeants de l’ OM vont accepter de vendre leur joueur à un rival. L’avis du joueur sur l’idée d’évoluer chez le rival n’est pas encore connu, mais de toute évidence, une telle transaction devrait se faire à un prix XXL. L’ OM a besoin d’argent et seule une offre impressionnante, capable de lui permettre de réduire considérablement son déficit, pourrait le faire plier. Boubacar Kamara est estimé à 27 millions d’euros, un prix auquel il faudra ajouter le coût de la fierté marseillaise.