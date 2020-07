LOSC, AS Monaco Mercato : Concurrence pour une pépite rare

Le LOSC et l’AS Monaco sont bien connus pour leur goût prononcé pour le recrutement de jeunes talents. Cette fois, ces deux clubs sont prêts à s’affronter pour la signature de Franck Kanouté, prodige de Pescara Delfino (Serie B).

Le LOSC et l’AS Monaco à la lutte pour Franck Kanouté

Le LOSC et l’AS Monaco aiment bien les jeunes talents prometteurs. Pour renforcer leurs effectifs respectifs lors de ce mercato estival, les recruteurs lillois et leurs homologues monégasques seraient attirés par Franck Kanouté, jeune milieu de terrain sénégalais prêté par Pescara Delfino à Cosenza (Serie B) qui l’a titularisé 18 fois cette saison. Selon Sky Sport, Lille OSC aurait jeté son dévolu sur la perle sénégalaise. Mais l’intérêt des Dogues ne devrait pas laisser indifférents les Monégasques, annoncés sur la piste il y a quelques jours.

Lillois et Monégasques fixés pour le prodige de Pescara Delfino

Pescara Delfino ne semble pas opposé à tous ces intérêts pour Franck Kanouté, loin de là. Les dirigeants du club italien ont même fixé son option d’achat à 4 millions d’euros. Une somme qui ne devrait pas être un obstacle pour le LOSC et l’AS Monaco. Mais la difficulté principale pourrait venir de Cosenza, auquel le jeune Sénégalais de 21 ans est prêté. En effet, la formation de Serie B possède la priorité pour la levée de l’option d’achat, mais attend d’assurer son maintien avant de déclencher son offensive. Voilà qui promet un mercato mouvementé pour Franck Kanouté.