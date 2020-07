LOSC Mercato : Grosses ventes en vue après Osimhen et Gabriel

D’après les informations de L’Equipe, le LOSC va connaitre une importante vague de départs au mercato. Outre Victor Osimhen et Gabriel Magalhaes, le Lille OSC devrait se séparer d’autres joueurs également bankables.

Les départs d’Osimhen et Gabriel déjà actés au LOSC

Christophe Galtier va connaître pas mal de changements dans son effectif au mercato. Le coach du LOSC va notamment perdre Victor Osimhen, son meilleur buteur de la saison dernière, en instance de départ pour Naples. Le Super Eagle (8 sélection/4 buts) s’est déjà entretenu avec les dirigeants napolitains et doit prochainement leur donner son accord. Comme l’avant-centre, le très courtisé défenseur Gabriel Magalhaes est sur le départ. Naples et d’autres clubs anglais sont actuellement à l’affût pour recruter le défenseur central brésilien. Pour L’Equipe, les ventes du LOSC ne vont pas s’arrêter là cet été. Le journal croit savoir qu’au moins quatre joueurs avec une forte valeur marchande sont également sur le marché.

Autres belles ventes en vue pour Lopez ?

Selon le quotidien sportif, Mike Maignan, Boubakary Soumaré, Jonathan Ikoné et Zeki Celik sont susceptibles de quitter le LOSC. Le jeune portier est notamment courtisé par des formations de Premier League. Chelsea et Tottenham sont présentés comme des prétendants. Comme le gardien de but, Boubakary Soumaré pourrait lui aussi effectuer la traversée de la Manche. Il était proche de le faire en janvier lorsque Newcastle s’intéressait à lui. Mais au final, le jeune milieu lillois a décidé de terminer la saison à Pierre-Mauroy au grand dam de ses dirigeants. Quant à Jonathan Ikoné et Zeki Celik, ils sont également convoités, notamment à l’étranger. Toutefois, Gérard Lopez ne devrait pas laisser ces quatre joueurs partir cet été. Le Petit Lillois indique que seuls Maignan et Soumaré pourraient être libérés cet été.