ASSE : Kévin Monnet-Paquet, des nouvelles du grand blessé

Kévin Monnet-Paquet a été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche à deux reprises. Remis progressivement de ce double coup dur, le polyvalent ailier de l’ASSE donne de ses nouvelles.

Kévin Monnet-Paquet impatient de rejouer

Kévin Monnet-Paquet a repris les entrainements avec l’ASSE depuis le 17 juin. Il prépare la nouvelle saison, mais sans forcer, afin d’éviter une rechute. « Je suis arrivé à la reprise en forme. C’est la suite logique de ma rééducation. Je les enchaîne normalement (les séances, NDLR). Je ne suis pas encore dans tout ce qui est contacts… », a-t-il déclaré dans Le Progrès, tout en précisant que « le staff ne veut pas prendre de risques. Il ne faut pas aller trop vite. Il vaut mieux qu’on prenne notre temps pour voir l’évolution du genou », a indiqué le joueur de 31 ans. Toutefois, ce dernier ne cache pas son impatience de rejouer, après quasiment un an et demi sans compétition. Il assure qu’il « se sent super bien et aimerait bien commencer à faire des petites rentrées dans les matchs de préparation, mais ce n’est pas lui qui décide ». Quand Kevin Monnet-Paquet va-t-il faire son retour dans un match ? Lui-même ne sait pas encore ! Toutefois, il ne se prend pas la tête. « Je fais tout pour être bien le plus rapidement possible sans pour autant brusquer les choses », a-t-il expliqué pour finir.

Retour sur les deux blessures de Kévin Monnet-Paquet

Surnommé le couteau suisse en raison de sa polyvalence, l’ailier gauche de l’ASSE s’était blessé la première fois le 17 février 2019, contre le PSG en Ligue 1 (lors de la 25e journée). Huit mois plus tard, en début de saison 2019-2020, il a rechuté. Ce coup-ci, Kévin Monnet-Paquet avait été touché pendant l’entrainement, au même genou gauche (rupture du ligament croisé antérieur).