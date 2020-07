PSG Mercato : Rendez-vous crucial fixé pour Jesé Rodriguez

Jesé Rodriguez a encore un an de contrat au PSG où il est indésirable. Après quatre prêts successifs dans des clubs étrangers, l’ailier est sur le point de quitter définitivement le club de la capitale.

PSG : Jesé Rodriguez, quatre prêts non concluants

Le PSG a recruté Jesé Rodriguez au Real Madrid en août 2016 contre un chèque de 25 M€, mais il s’est révélé comme un flop à Paris. Après six mois seulement au sein de l’équipe de la capitale, le polyvalent attaquant a été envoyé en prêt à l’UD Las Palmas, en janvier 2017. L’été 2017, l’Espagnol de 27 ans a été prêté à Stoke City pour une saison (2017-2018). Ne rentrant toujours pas dans les plans du staff parisien dirigé par Thomas Tuchel, Jesé Rodriguez a ensuite été prêté au Betis Séville en janvier 2019. Ainsi, il a passé la deuxième moitié de la saison 2018-2019 sous le maillot des Beticos. Revenu de l’Andalousie, l’indésirable attaquant du PSG a été balancé au Sporting Club Portugal, en prêt pour la 4e fois. Cette fois, son contrat était assorti d’une option d'achat, mais le club portugais ne l’a finalement pas levée.

Jesé Rodriguez sera fixé sur son avenir au PSG, en août

Jesé Rodriguez a fait son retour à Paris après quatre prêts non concluants. Malgré tout, son statut n’a pas changé. Le club de Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas sur lui. Il n’a d’ailleurs pas été convoqué pour la préparation au Camp des Loges. En effet, une solution devrait être trouvée pour le joueur formé chez les Merengues. À un an de la fin de son contrat, le PSG va ouvrir les négociations avec lui pour lui trouver une porte de sortie. Soit il est libéré de son année de contrat et s’en va libre, soit il est encore prêté à défaut d’être transféré. D’après Canal-Supporters, « les deux parties ont prévu de se revoir à la fin de saison 2019-2020 », pour tenter de trouver un compromis.