Bordeaux : Succession de Paulo Sousa, Luka Elsner ciblé ?

La liste des potentiels candidats à la succession de Paulo Sousa se rallonge. Aux dernières nouvelles, les profils de Luka Elsner et Thorsten Fink seraient à l’étude chez les Girondins de Bordeaux.

Luka Elsner dans la short-list pour remplacer Paulo Sousa

Arrivé chez les Girondins de Bordeaux le 8 mars 2019, Paulo Sousa est déjà sur le départ. Le technicien portugais a déjà annoncé la nouvelle aux joueurs et à la direction du FCGB. Alors que les deux parties discutent sur les modalités de départ de l’entraîneur, la direction bordelaise prospecte également pour sa succession. L’Equipe révèle ainsi que le profil de Luka Elsner intéresserait Frédéric Longuépée, le président du FCGB. Arrivé à l’Amiens SC l’été dernier, le technicien slovène n’a pas pu empêcher la relégation (administrative) du club picard en Ligue 2. Il avait pourtant réalisé des débuts prometteurs en tenant tête à quelques cadors du championnat. Amiens avait notamment battu le LOSC (1-0), l’OM (3-1) et accroché l’OL (2-2). Il lui reste actuellement un an de contrat avec le Sporting.

Fink, la surprise des Girondins ?

Outre Luka Elsner, Foot Mercato assure pour sa part que Thorsten Fink serait pisté pour la succession de Paulo Sousa. Le média affirme que le nom du technicien allemand aurait été proposé à la direction bordelaise. Le technicien de 52 ans traîne une expérience internationale. Il a notamment officié en Autriche (Salzbourg, Austria Vienne), en Allemagne (Hambourg) et en Suisse (FC Bâle, Grassopper). Thorsten Fink entraîne le Vissel Kobe d’Andres Iniesta depuis 2019. D’autres noms comme ceux de Jean-Louis Gasset, Gabriel Heinze ou encore Laurent Blanc sont également associés à Bordeaux. L’ancien coach de l’ASSE ferait pour le moment office de favori pour prendre la place de Paulo Sousa.