RC Lens Mercato : Confidences de Leca sur la recrue Farinez

Jean-Louis Leca, gardien de but du RC Lens, a fait des révélations sur le transfert de Wuilker Farinez. Il assure avoir joué un rôle dans le recrutement du jeune portier.

RC Lens : Jean-Louis Leca consulté pour Wuilker Farinez

Promu en Ligue 1 avec le RC Lens, Jean-Louis Leca prépare son retour dans l’élite. Il a désormais une doublure, en la personne de Wuilker Farinez, recruté au Millonarios FC en Colombie, jeune gardien de but très prometteur. Le portier titulaire du Racing Club a confié à L’Équipe qu’il a été consulté avant le transfert de ce dernier. « Le club m’a demandé ce que j’en pensais », a-t-il révélé dans le quotidien sportif. Jean-Louis Leca précise cependant que le RC Lens lui a déjà signifié que « c’est lui le numéro un ». En effet, le gardien de but de 35 ans prépare sa succession. Il est engagé à fond dans le projet de la relève chez les Sang et Or. « Ce serait bien aussi qu’à un moment donné j’accompagne Wuilker Farinez ou un autre pour la suite. Je suis dans ce projet », a soutenu le dernier rempart des Lensois. Jean-Louis Leca affirme que le Racing Club de Lens « se donne des moyens de revenir parmi les 10 meilleurs clubs français, en anticipant la succession des anciens ».

Wuilker Farinez prêt à « travailler dur » pour succéder à Leca

Wuilker Farinez a été recruté au Millonarios FC le 24 juin 2020. Il est prêté pour une durée d'un an, avec une option d'achat. Le portier de 22 ans était le N°1 au sein du club colombien. International vénézuélien, il compte 22 capes, malgré son jeune âge. « Je suis forcément très heureux, mais surtout reconnaissant que l’on m’ait donné la possibilité de rejoindre le RC Lens. À moi de travailler dur pour donner satisfaction, dès que j’en aurai l’occasion », avait déclaré Wuilker Farinez, lors de l'officialisation de sa signature.