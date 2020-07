Stade de Reims Mercato : Un crack en route pour le National

Le Stade de Reims devrait laisser une de ses pépites filer au mercato. Logan Costa pourrait faire l’objet d’un prêt la saison prochaine au Mans FC, tout juste relégué en National.

Logan Costa sur le départ au Stade de Reims

Alors que l’avenir d’Axel Disasi est en suspens au Stade de Reims, le club champenois devrait se séparer d’un autre défenseur. Selon les informations de Goal et L’Equipe, Logan Costa devrait quitter Reims dans les prochaines heures. Le défenseur central de 19 ans devrait être prêté pour une saison au Mans FC, futur pensionnaire de National. Souvent convoqué dans le groupe professionnel de David Guion, Logan Costa n’a pas encore disputé de match avec l’équipe première. Sa pige en National devrait lui permettre de gagner en temps de jeu. Il s’agit du quatrième joueur qui quitte le Stade de Reims cet été. Hassane Kamara, Nolan Mbemba et Ilan Kebbal (prêt) sont déjà partis.

Huitième renfort du Mans FC

Du côté du Mans, Logan Costa deviendrait le huitième renfort des Sang et Or. Ceux-ci ont déjà enregistré les arrivées de Bendjaloud Youssouf, Maxime Bernauer, Victor Glaentzlin, Julio Donisa, Ibréhima Coulibaly, Durel Avounou, et le coach Didier Ollé-Nicolle. Avec ce beau monde, Le Mans FC espère sans doute revenir en Ligue 2 la saison prochaine.