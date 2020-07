ASSE Mercato : Un défenseur central de l’AS Rome pisté

L’ ASSE cherche toujours le successeur de William Saliba transféré à Arsenal. Une piste des recruteurs de l’AS Saint-Étienne les mènerait à l’AS Rome, en Serie A.

ASSE : William Bianda de la Roma lorgné par les Verts

L’ASSE ne compte plus William Saliba dans son effectif. Il a rejoint Arsenal après son prêt d’une saison. Prêté à Middlesbrough en Angleterre, Harold Moukoudi dispute encore la Championship qui a repris en juin. Mais le défenseur ne souhaite pas revenir dans l’équipe de Claude Puel qui ne compte pas sur lui. Il y a également le cas du capitaine de l’AS Saint-Étienne. Le contrat de Loïc Perrin a été prolongé juste pour un mois, jusqu’à fin juillet. Il n’est donc pas certain de rester dans l’équipe la saison prochaine. De ce fait, l’ASSE est en quête d’un arrière central pour apporter une alternative au jeune Wesley Fofana et à Timothée Kolodziejczak. Ainsi, les scouts stéphanois ont coché le nom de William Bianda à l’AS Rome, si l’on en croit les informations relayées par les transferts.com. L’ex-défenseur formé au RC Lens est suivi de près par les Verts, en vue d’un transfert cet été, d'après la source. Mais selon la Gazzetta dello Sport, la Roma est plutôt encline à prêté son jeune arrière à un club de Serie B.

Qui est William Bianda ?

William Bianda a été transféré par le Racing Club de Lens à l'AS Rome, en juin 2018. Il évolue avec la réserve du club transalpin. La saison dernière, le joueur de 20 ans a disputé 16 matchs et a marqué 2 buts en Primavera 1 (championnat de la réserve). Il a également fait 4 apparitions en Coupe d’Italie avec les U19 du club de la capitale italienne. Le Français natif de Suresnes (Hauts-de-Seine) est lié à La Louve jusqu’en juin 2023 et sa valeur marchande est estimée à 1 million d’euros. William Bianda a été international U16, U17, U18 puis U19.