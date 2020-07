Montpellier HSC Mercato : Gardien, une offre pour Agustin Rossi

Le Montpellier HSC s’active pour combler le départ de Geronimo Rulli à la Real Sociedad. Selon des nouvelles en provenances d’Argentine, les recruteurs montpelliérains auraient transmis une offre pour Agustin Rossi, gardien de Boca Juniors.

Le Montpellier HSC lâche son offre pour Agustin Rossi

Priorité du mercato estival du Montpellier HSC, le recrutement d’un gardien mobilise Laurent Nicollin et son staff. Après avoir multiplié les pistes, les recruteurs héraultais auraient jeté leur dévolu sur Agustin Rossi, en manque de temps de jeu à Boca Juniors. Un intérêt que l’agent du portier xeneize voit d’un bon oeil, lui qui pense que « Montpellier est une opportunité fondamentale car cela donnerait une continuité à Agustín ». Miguel González a révélé que les Pailladins avaient déjà formulé une proposition de « prêt avec option d'achat obligatoire, qui est une nouvelle méthode de transfert de plus en plus utilisée »

Deux grosses difficultés dans le dossier

Pour le Montpellier HSC, l’affaire est encore loin d’être pliée. En effet, les Héraultais n’ont pas surenchéri, car ils ont transmis une option d’achat « de six millions d’euros et similaire à celle proposée par l’Udinese », a confié l’agent d’Agustin Rossi sur les antennes de Radio Rivadavia. Seconde difficulté, l’offre ne serait pas conforme « aux attentes de Boca ». Mais rien n’est encore perdu pour le club de Ligue 1, car « c’est une manière d’entamer les négociations » pour la signature du dernier rempart de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2023.