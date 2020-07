ASSE : Claude Puel lâche des indices sur le Mercato stéphanois

Claude Puel, le coach de l’ ASSE a abordé la question du mercato estival. Outre les recrues : Jean-Philippe Krasso et Sétigui Karamoko, l’AS Saint-Étienne est sur plusieurs pistes pour se renforcer.

ASSE : Claude Puel met le mercato en attente, jusqu'à la finale

Jean-Philippe Krasso et Sétigui Karamoko sont les deux seules recrues de l’ ASSE depuis le début du mercato d'été. Après le premier match amical de préparation des Verts contre le GFA Rumilly Vallières (4-1), l’équipe de Claude Puel va affronter l’OGC Nice, ce vendredi 10 juillet, au Stade Geoffroy-Guichard. Avant ce rendez-vous, l’entraîneur et manager général de l’ AS Saint-Étienne a évoqué le mercato de l’été. Il est resté évasif sur la question de savoir comment le mercato se déroule dans le contexte actuel. « Nous aurons le temps d’évoquer le mercato, après la finale de Coupe de France. Pour le moment, nous sommes tous focalisés sur ce match (contre le PSG le 24 juillet) », a répondu le coach stéphanois.

Puel espère la levée de la suspension de Camara et Kolodziejczak

L’ ASSE sera privée de deux joueurs clés de l’équipe : Mahdi Camara et Timothée Kolodziejczak. Le milieu de terrain de 22 ans et le défenseur central de 28 ans Sony suspendu depuis l’arrête du championnat en mars. Malgré les mois passés sans compétition, à cause de la pandémie de Coronavirus, la FFF n’a pas levé la suspension des deux Stéphanois. Claude Puel regrette cela. « Ça serait dommage que Mahdi Camara et Timothée Kolodziejczak soient privés de finale », a-t-il déclaré. Le technicien de l’ ASSE estime que « des joueurs qui auraient dû purger leur suspension au cours de la saison tronquée doivent être autorisés à participer à cette finale ». Claude Puel « espère que tout rentrera dans l’ordre » d’ici la date du match contre le PSG.