RC Lens mercato : Deux joueurs indésirables envoyés à Bastia

Le RC Lens s’est séparé de deux joueurs sur qui le staff technique ne compte pas. Ils ont été envoyés au SC Bastia en prêt.

RC Lens prête Vincensini et Ducrocq au SC Bastia

Le RC Lens se renforce pour la Ligue 1, et en même temps, le club promu se sépare des joueurs indésirables. En plus de ceux en fin de contrat, que le Racing Club a laissé libre (Guillaume Gillet, Vitor Costa, Mouaad Madri…), il y a des joueurs qui sont prêtés pour faire la place aux recrues. Ce jeudi, les Sang et Or ont trouvé un point de chute à Thomas Vincensini et Tom Ducrocq. Le gardien de but et le milieu défensif de 20 ans sont prêtés au club corse, le SC Bastia. Le club qui évolue en National a officialisé la venue de ces deux renforts sur l'ile de Beauté.

Vincensini poussé dehors par Wuilker Farinez

Thomas Vincensini est poussé dehors suite à l’arrivée du jeune portier vénézuélien Wuilker Farinez (22 ans) de Colombie (Millonarios FC). Ayant débuté sa carrière au SC Bastia, club de sa ville natale, le portier de 26 ans fait ainsi son retour à la maison. Quant à Tom Ducrocq, il est en quête de temps de jeu. Passé pro en 2019, il n’a jamais joué en Ligue 2. La saison dernière, il a fait deux apparitions seulement en Coupe de la Ligue contre l’ES Troyes AC et le Nîmes Olympique.