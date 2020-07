FC Barcelone : Sanction imminente contre Gerard Piqué ?

Le FC Barcelone a battu l’Espanyol Barcelone (1-0) mercredi soir à l’occasion de la 35e journée de Liga. Présent dans le onze de départ, Gerard Piqué risque pourtant une sanction de la part de son club.

Vers une sanction contre Gerard Piqué

Le FC Barcelone est certainement satisfait après sa victoire face à l’Espanyol Barcelone (1-0). Ce succès permet à Quique Setién et à ses joueurs, qui comptabilisent 76 points, de mettre la pression sur le Real Madrid, leader de Liga avec 77 points en attendant la réception d’Alaves vendredi soir. En revanche, Gerard Piqué pourrait avoir un goût amer malgré cette victoire lors du derby catalan. En effet, le défenseur central de 33 ans des Blaugrana risque une sanction de son club.

Les raisons d’une sanction contre l’ex-Mancunien

Le règlement intérieur du FC Barcelone interdit aux joueurs de pratiquer d’autres sports en cours de saison, l'objectif étant de limiter les risques de blessure. Pour cela, les joueurs sont tenus de se rendre au Camp Nou en voiture. Un véhicule que le club met d’ailleurs à leur disposition. Or, lors du derby, Gerard Piqué s’est rendu au stade à vélo, et à une vitesse impressionnante. Un comportement assimilé à du cyclisme et pour lequel le joueur pourrait se faire sanctionner par son club. Une sanction qui pourrait être un simple blâme ou une amende. En revanche, on imagine difficilement une interdiction de participation alors que Quique Setién a besoin de tout son monde pour la dernière ligne droite de la saison...