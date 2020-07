Mercato OM : un transfert de Kevin Strootman à la Fiorentina ?

Kevin Strootman est un des freins au Mercato OM. Avec son gros salaire (500 000 euros par mois), la direction de l’Olympique de Marseille n'ose pas avancer sur ses autres cibles de peur d’accroître son déficit financier. Le joueur néerlandais pourrait quitter le club, ce qui pourrait être un gros soulagement puisqu’il n’est pas non plus dans les plans de jeu d'André Villas-Boas.

Mercato OM : Kevin Strootman, la Fiorentina se positionne

Une occasion pour l’Olympique de Marseille de se débarrasser de Strootman











Le transfert de Kevin Strootman avait coûté 25 millions d’euros à l’OM et ses 500 000 euros de salaire n’ont rien arrangé dans les finances du club. Le challenge pour Jacques-Henri Eyraud aujourd’hui est de réduire cette masse salariale, ce qui passe par un départ du joueur. Si les recruteurs jusqu’ici ne se sont pas bousculés, la roue semble en train de tourner avec cet intérêt venu tout droit de l’Italie. Et c’est la Fiorentina qui voudrait recruter Kevin Strootman lors de ce mercato estival. D’après Sport Virgilio, les dirigeants du club italiens veulent bien recruter le néerlandais, seulement, ils ne devraient pas lui verser le même salaire que celui qu’il perçoit au club phocéen.Cet intérêt du club italien pour Kevin Strootman est une opportunité rêvée pour les dirigeants de l’ Olympique de Marseille . Alors que la tendance se dirigeait vers un départ en prêt du joueur avec une participation de l’OM au paiement de son salaire, il ne devrait finalement pas y avoir d’indemnité de salaire à payer, la Fiorentina se positionnant pour un transfert définitif. Il reste un accord à trouver entre le joueur et le club italien, même s’il n’est pas impossible que le départ de Kevin Strootman soit accompagné d’un petit chèque du club phocéen afin de l’encourager à faire preuve de flexibilité dans ses négociations avec les Italiens.