ASSE Mercato : Un joueur en provenance de Braga va signer

L’ ASSE est sur le point de signer un 3e joueur. Ce dernier serait déjà présent dans le Forez où il passe sa visite médicale, avant un éventuel transfert.

ASSE : Yvan Neyou Noupa annoncé en visite médicale à L'Etrat

Après Jean-Philippe Krasso et Sétigui Karamoko, un milieu de terrain camerounais, en provenance du Portugal, est en passe de rejoindre l’ASSE. D’après les indiscrétions de Manu Lonjon, Yvan Neyou Noupa passe en ce moment des tests médicaux à l’Etrat avant de s’engager avec les Verts. « Yvan Neyou Noupa est à Sainté. Tests médicaux en cours. Il est le joueur scruté au Portugal .... son agent est le gendre de Claude Puel », a balancé la source sur les réseaux sociaux. Sûr de son information, le journaliste annonce une signature avant la fermeture du marché, ce jeudi à minuit.

Yvan Neyou Noupa, un ancien de Sedan et de Laval

Yvan Neyou Noupa évolue avec la réserve du Sporting Braga depuis 2019. Toutefois, la probable future recrue de l’ASSE connait bien le Championnat de France pour avoir joué au CS Sedan Ardennes en National et au Stade lavallois en Ligue 2 et en National. Le joueur de 23 ans a joué 17 matchs sous le maillot sedanais et 23 matchs avec Laval entre 2016 et 2018.