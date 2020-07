Stade Rennais Mercato : Accord imminent avec Mohammed Salisu

Cible défensive prioritaire du Stade Rennais FC pour ce mercato estival, Mohammed Salisu, défenseur central de Valladolid, a longtemps privilégié un départ en Premier League. Mais aux dernières nouvelles, les recruteurs du SRFC seraient parvenus à renverser la tendance.

Mohammed Salisu finalement convaincu par le Stade Rennais FC ?

Pour renforcer sa défense centrale la saison prochaine, le Stade Rennais FC envisage de signer 2 joueurs, dont Mohammed Salisu, auteur d’une bonne saison avec Valladolid. Un intérêt auquel les responsables du club de Liga ne sont pas opposés. Le prodige ghanéen de 21 ans a même un bon de sortie. Les recruteurs bretons se sont en revanche heurtés au désir de Mohammed Salisu d'évoluer prochainement non pas en Ligue 1, mais en Premier League, où il serait également convoité. Mais ce jeudi, le spécialiste mercato de RMC Sport, Mohamed Bouhafsi, annonce un accord imminent entre les recruteurs rennais et le prodige ghanéen. Ce dernier ne verrait plus aucun inconvénient à rejoindre la Bretagne.

Quel prix pour le défenseur de Valladolid ?

Mohammed Salisu devrait donc évoluer au Stade Rennais FC la saison prochaine. Les recruteurs bretons et les dirigeants de Valladolid auraient trouvé depuis longtemps un accord de près de 12 millions d’euros, bonus compris. L’officialisation de la transaction ne devrait plus être qu’une question d’heures…