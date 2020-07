SCO Angers Mercato : Un milieu de Liga dans le viseur ?

Le SCO Angers pourrait recruter un nouveau milieu de terrain cet été. Le club d’Anjou serait intéressé par Randy Nteka, pensionnaire du CF Fuenlabrada, club de Liga Adelante (D2 espagnole).

Randy Nteka ciblé par le SCO Angers

Après Paul Bernardoni et Souleyman Doumbia, le SCO Angers pourrait s’offrir une troisième recrue estivale. Si jusqu’ici le club angevin a pioché chez des rivaux de Ligue 1, le prochain renfort de Stéphane Moulin pourrait venir de l’Espagne. L’Equipe révèle ainsi que le club d’Anjou serait intéressé par Randy Nteka. Âgé de 22 ans, le milieu de terrain évolue actuellement au CF Fuenlabrada en deuxième division espagnole. Le Parisien a rejoint la formation ibérique en 2018 et est sous contrat avec elle jusqu’en 2023. Randy Nteka a disputé 35 matches cette saison pour 4 buts et a délivré autant d’offrandes. Ses performances n’auraient pas laissé indifférent le SCO Angers.

Randy Nteka à défaut de Pape Gueye ?

Le SCO Angers recherche un nouveau milieu de terrain pouvant succéder à Baptiste Santamaria. Le joueur de 25 ans bénéficie d’un bon de sortie cet été. Il pourrait rebondir dans une formation plus huppée qu’Angers. Les Noirs et Blancs n’attendent pas moins de 15 millions d’euros à l’issue de la vente de Santamaria. La direction angevine s’intéressait déjà au Havrais Pape Gueye parti à l’OM entre temps. Désormais, elle voudrait donc enrôler le joueur de Fuenlabrada en cas de départ de Baptiste Santamaria. La clause libératoire de Randy Nteka est estimée à 12 millions d’euros. Toutefois, elle serait négociable. Dans ce dossier, Angers devra également se méfier de la concurrence de Grenade.