OGC Nice Mercato : Morgan Schneiderlin justifie son choix

Recrue de l’ OGC Nice, Morgan Schneiderlin a expliqué pourquoi il est revenu en France, après 12 saisons consécutives en Premier League.

OGC Nice : Morgan Schneiderlin emballé par le projet niçois

Morgan Schneiderlin a été transféré à l’OGC Nice par Everton, le 23 juin dernier. Le club azuréen a déboursé un peu plus de 2 M€ pour s’attacher les services du milieu de terrain. Pour le journal Nice-Matin, il a justifié son choix de signer au Gym. « J’avais besoin d'un club structuré », a déclaré la recrue arrivée de Liverpool. Morgan Schneiderlin estime que « l’OGC Nice était le meilleur projet » pour lui en rentrant en France. « Avec Nice, je savais exactement où j'allais. À 30 ans, c'était primordial », a-t-il expliqué ensuite. L’ancien Tricolore rappelle que « des clubs français ont essayé de le faire revenir en France par le passé, mais « il n’était pas emballé de revenir en France à cette époque ». Revenu sur l’intérêt des Aiglons, Morgan Schneiderlin assure que « le contact qu’il a eu avec Julien Fournier et Patrick Vieira a été excellent et l'a séduit ». Informé par son agent des « contacts avec l’OGC Nice en début d'année », le milieu défensif français révèle « avoir mûrement réfléchi », avant de décider de revenir en Ligue 1.

Schneiderlin débarque avec son expérience de la Premier League

Morgan Schneiderlin a été formé au RC Strasbourg (1995-2006) et y a démarré sa carrière professionnelle (2006-2008), avant de s’exiler outre-Manche. Il a ensuite passé 7 saisons de suite à Southampton FC (2008-2015), avant de rejoindre Manchester United (2015-2017). En janvier 2017, le natif de Strasbourg a signé avec Everton jusqu’en juin 2021. Mais à un an de la fin de son contrat chez les Toffees, il a été enrôlé par l’OGC Nice. Schneiderlin débarque donc chez les Aiglons avec 12 ans d'expérience en Premier League.