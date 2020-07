RC Lens mercato : Les premiers mots de Kakuta au Racing Club

Gaël Kakuta est revenu au RC Lens, son club formateur. Il est prêté par Amiens SC pour une saison, avec une option d’achat. Dans ses premières impressions confiées au site du Racing Club, le milieu offensif souligne qu’il rêvait depuis longtemps de revenir à Lens.

RC Lens : Le rêve de Gaël Kakuta est devenu une réalité

Gaël Kakuta est de retour au RC Lens là où « tout a commencé » pour lui. Son arrivée a été officialisée ce jeudi, avant la fermeture du mercato franco-français. Malgré les 13 années passées loin du club nordiste, le joueur de 29 ans avoue que « le RCL a toujours été dans son cœur et Bollaert-Delelis l’a toujours fait rêver », il « n’a pas hésité » dès que la proposition lensoise est tombée. « Peu importe le club qui m’aurait approché, c’était le RC Lens et rien d’autre », assure Gaël Kakuta. Ce dernier se réjouit à l’idée de revenir défendre les couleurs de son club formateur. « J’ai toujours voulu jouer avec l’équipe première lensoise. C’était mon rêve d’enfance », a-t-il déclaré. Bien que formé à La Gaillette, Gaël Kakuta n’a jamais joué au stade Bollaert, il est impatient de fouler la pelouse du mythique stade des Sang et Or. « Ce moment, je l’attends avec impatience », a-t-il confié.

Franck Haise s'enflamme pour Gaël Kakuta

Franck Haise, l’entraineur du RC Lens a également réagi à la signature de Gaël Kakuta. D’après lui, les Artésiens « avaient très envie » que le joueur né à Lille « les rejoigne », car il a des « qualités et une expérience du très haut niveau ». En plus de l’expérience, le technicien des Lensois compte sur la polyvalence de la recrue pour assoir son système. « C’est un joueur créatif, capable de faire jouer les autres, de créer des différences. Le système dans lequel on va certainement régulièrement jouer, il aura plutôt un rôle décisif... », a annoncé Franck Haise