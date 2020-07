OM Mercato : André Villas-Boas évoque 4 cibles et 2 partants

On sait André Villas-Boas très attaché au mercato de l’OM. En stage au Portugal, le technicien portugais a cependant trouvé le temps de faire des confidences sur les cibles et les possibles départs de l’Olympique de Marseille pour ce mercato estival.

André Villas-Boas évoque sa liste de cibles

André Villas-Boas souhaite signer des renforts lors de ce mercato estival. A cet effet, l’entraîneur de l’OM a déjà recruté le milieu de terrain Pape Gueye, arrivé libre du Havre AC (Ligue 2). Le coach olympien attend d’autres renforts. Il a même déjà établi sa liste, où il confirme la présence de Leonardo Balerdi, défenseur du Borussia Dortmund. « Oui, c'est un joueur qu'on a suivi l'année dernière », a-t-il reconnu dans les colonnes de L’Equipe avant d’estimer que le prodige argentin « est un profil intéressant » et de promettre de « voir ce qui va se passer ». Le tacticien portugais a ajouté que l’ancien de Boca Juniors faisait partie d’une liste de « quatre noms » visés par les recruteurs olympiens cet été. Leonardo Balerdi semble donc être la priorité. Mais les recruteurs phocéens sont « prêts sur les trois autres dossiers, au cas où » la piste menant à l’Argentin de 21 ans échouerait. Enfin, André Villas-Boas a indiqué que cette liste de cibles était « prête depuis longtemps » et « reste plus ou moins la même que celle » qui avait été arrêtée « avec Andoni et Albert ». Il a « seulement ajouté deux noms ».

Deux joueurs sur le départ

Au rayon des départs, Boubacar Kamara est régulièrement cité afin de permettre à l’OM de renflouer ses caisses. Quant à Kevin Strootman, les dirigeants marseillais n’en veulent plus en raison de ses performances sportives en déphasage avec son gros salaire (500 000 par mois). Mais André Villas-Boas est resté assez vague concernant ces deux éventuels départs. Il a seulement expliqué que « c'est plus facile d'être dans une position d'attente, et de regarder si les offres arrivent ». Il reconnaît que l’Olympique de Marseille « a besoin de ventes… ». Cependant, il ne sera pas surpris car les joueurs ne manqueront pas de l’ « avertir si quelque chose se passe », mais ce « n'est pas le cas pour le moment ». D’ailleurs, concernant Kevin Strootman, André Villas-Boas « ne pense pas qu'il veuille partir ».