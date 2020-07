Vente de l’OM: Mohamed Ajroudi veut Ronaldo et Zidane

La vente de l’OM est plus que jamais en cours et le futur propriétaire rêve grand. Mohamed Ajroudi veut Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane au club phocéen. Il s'est d'ailleurs installé en France pour être au plus près du dossier. L’homme d’affaires qui vie habituellement entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite a mandé une banque d’affaires pour gérer l'OPA sur le club phocéen et il reste confiant.

La vente de l’OM : Pour Mohamed Ayachi Ajroudi, tout est à vendre

Frank McCourt et le président de l’OM Jacques-Henri Eyraud ont bien affirmé qu’aucune vente de l’OM n’avait été déclenchée. Le camp Mourad Boudjellal a donc décidé de passer à l’action. Selon une information du quotidien Le Parisien, le futur propriétaire du club phocéen M. Mohamed Ayachi Ajroudi a mandaté la banque d’affaires Wingate pour l’acquisition de l’écurie marseillaise. À travers cette banque, il est entré en contact avec les tenants actuels de l’Olympique de Marseille avec qui il négocie maintenant la vente. Et l’homme d’affaires est si sûr de son coup qu’il a récemment fait savoir que « tout est à vendre, tout est à acheter », et que si son équipe avance sur le coup, c’est parce qu’elle perçoit une possibilité de faire affaire. « Si on a avancé, c’est que c’est possible », avait-il confié.

Rachat de l’Olympique de Marseille, l’offre du camp Mourad Boudjellal

On apprend du quotidien francilien que Mohamed Ayachi Ajroudi a fait le tour des investisseurs saoudiens embarqués avec lui dans le projet. Il est désormais engagé dans une opération pour convaincre l’actuel propriétaire Frank McCourt de lâcher le club et il ne semble pas douter du succès de son projet. En ce qui concerne le montant proposé, on parle de 700 millions d’euros. L'offre s'articule comme suite : 300 millions d’euros pour le rachat de l’OM à Frank McCout, 200 millions d’euros pour éponger toutes les dettes du club et l’injection de 200 autres millions d’euros dans le mercato estival.

Les montants engagés par Frank McCourt à l’Olympique de Marseille

À noter que l’homme d’affaire américain Frank McCourt n’avait mis que 45 millions d’euros sur la table pour racheter le club phocéen en 2016. Il a depuis investi près de 300 millions d’euros, ce qui pourrait l’amener à demander un peu plus à Mohamed Ayachi Ajroudi pour récupérer toute sa mise. La vente de l’OM à cet homme pourrait relancer la concurrence avec le PSG et élever encore plus le niveau du football français.

Le rêve Zinedine Zidane et Cristiano Ronaldo de Mohamed Ajroudi

Le possible nouveau propriétaire de l'OM a un grand rêve, c'est Cristiano Ronaldo et même Zinedine Zidane, le coach du Real Madrid. L'attaquant portugais de la Juventus Turin pourrait être la star qui lance véritablement le nouveau projet marseillais avec l'enfant du pays sur le banc. Même s'il ne dit rien sur ses intentions, il l'a clairement insinué dans les colonnes du Figaro. "J'aime le côté noble du sport. J'aime la discipline allemande, notamment celle du Bayern Munich. J'apprécie la grinta du Barça. Et un joueur que je n'oublierai jamais, c'est Cristiano Ronaldo. J'aime le respect et la discipline. Il incarne cela. Si j'en rêve à Marseille ? Tout est possible dans la vie. Il est généreux et donne beaucoup. Il me fait vibrer. Ce serait le rêve... Après c'est la tâche de Mourad Boudjellal."

Et pour Zinedine Zidane, il déclare que l'entraîneur actuel de l'OM, André Villas-Boas est très bon, mais que le français serait mieux. "Celui en place est très bon, mais qu'est-ce qui serait mieux que d'amener l'enfant du pays " sur le banc de l'Olympique de Marseille ? Des propos qui placent son projet à un tout autre niveau.