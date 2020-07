Stade Rennais Mercato : Salisu, bonne nouvelle pour le SRFC

Le SRFC et Southampton visent Mohammed Salisu, joueur de Valladolid, pour le renfort de leurs défenses respectives la saison prochaine. Le Stade Rennais FC part favori en raison d’une difficulté dans le dossier pour le club de Premier League.

Le SRFC et Southampton à la lutte pour Mohammed Salisu

Auteur d’une bonne saison avec Valladolid, Mohammed Salisu s’est fait remarquer par plusieurs clubs, dont les plus chauds sont le SRFC et Southampton. Bonne nouvelle pour les dirigeants de la formation de Liga, qui ont accordé un bon de sortie au défenseur central ghanéen dont la clause libératoire s’élève à 12 millions d’euros. Une somme que le Stade Rennais FC et Southampton sont tous deux prêts à payer. D’où une concurrence très serrée entre les recruteurs rennais et leurs homologues de la formation anglaise.

Le Ghanéen privé d’un permis de travail anglais

Mais Southampton est en difficulté sur le dossier. Selon les informations de L’Equipe ce vendredi, pour signer à Southampton, Mohammed Salisu doit avoir un permis de travail sur le territoire britannique. Un document que le joueur de 21 ans ne possède pas encore et dont l’acquisition pourrait prendre beaucoup plus de temps que prévu. Un contretemps qui pourrait arranger le Stade Rennais FC. Mais pour le club breton, la partie est encore loin d’être gagnée. En effet, aucune action décisive ne peut être lancée avant le 19 juillet, date de la fin de Liga. Et ce délai pourrait donner du temps à Southampton pour revenir dans le dossier…