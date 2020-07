Ex-LOSC Mercato : Salomon Kalou rejoint Botafogo (Off.)

Salomon Kalou, ancien joueur du LOSC (2012-2014), s’est engagé avec Botafogo. Le club brésilien a officialisé la signature de l’Ivoirien hier jeudi.

Salomon Kalou signe à Botafogo

A 34 ans, Salomon Kalou a encore de l’énergie à revendre. Il n'est pas décidé à raccrocher les crampons. Après son récent départ du Hertha BSC, l’ancien attaquant du LOSC vient de signer à Botafogo (Brésil) jusqu’à fin 2021. L’opération a été annoncée jeudi par le célèbre club de Rio de Janeiro. En attendant la reprise du championnat national brésilien le 9 août prochain, ce qui n'est pas du goût de certaines autorités régionales en raison de la pandémie de Covid-19, la nouvelle recrue va faire connaissance avec les terrains d’entraînement de Botafogo.

L’Ivoirien, un véritable globe-trotteur

Formé à l’ASEC Mimosas (Abidjan), Salomon Kalou s’engage à 18 ans avec Feyenoord Rotterdam (2005-2006). Il rejoint ensuite Chelsea (2006-2012), club avec lequel il va connaître les moments les plus glorieux de sa carrière sportive (1 titre de Premier League, 4 coupes d'Angleterre, 1 coupe de la Ligue et 1 Ligue des champions 2012). De Chelsea, Salomon Kalou rallie Lille OSC (2012-2014) avant de signer au Hertha BSC en 2014. Sur le plan international, l’ex-Blue a défendu les couleurs des Eléphants de Côte d’Ivoire 97 fois pour 28 buts et a participé à 2 Coupes du monde (2010 et 2014).