RC Lens Mercato : Gillet est parti avec un gros regret

Le RC Lens a laissé filer librement Guillaume Gillet à l’issue de son contrat. Il espérait pourtant jouer en Ligue 1 avec le club promu.

RC Lens : Gillet « ému et triste » de quitter le Racing Club

En fin de contrat le 30 juin dernier, Guillaume Gillet n’a pas été retenu par le RC Lens. Après deux saisons (2018-2020) en Ligue 2, il est parti libre, alors que le Racing Club fait son retour en Ligue 1. Aligné 26 fois en 28 journées, le milieu défensif de 36 ans a évidemment contribué à la montée des Sang et Or. Au moment de partir, il a exprimé un sentiment de tristesse et des regrets. « J’étais vraiment très triste et ému de devoir quitter ce club historique », a-t-il lâché sur RTBF. En effet, le joueur de 36 ans attendait une proposition des dirigeants du RC Lens, en vue d’une prolongation de son bail. Mais elle n’est pas arrivée. « Je pense qu’à ce moment-là, un retour en Belgique était la meilleure option… », a-t-il justifié.

Guillaume Gillet a rebondi à Charleroi en Belgique

Retourné dans son pays natal, Guillaume Gillet a même déjà trouvé un nouveau club. Il s’est engagé pour une saison avec le Sporting de Charleroi, le 6 juillet. Dans ses propos confiés à la radio-télévision belge, l’ancien joueur du Racing Club assure avoir « laissé une très belle image auprès des supporters, des gens bienveillants et gentils ». Outre le RCL, le natif de Liège a joué au SC Bastia (2014-2015) et au FC Nantes (2016-2017).