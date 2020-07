Montpellier : Quand Andy Delort rencontre Zlatan Ibrahimovic

Joueur du Montpellier HSC, Andy Delort a d’abord évolué au SM Caen. L’international algérien se rappelle qu’il avait alors littéralement été fasciné par Zlatan Ibrahimovic peu avant un match entre les Caennais et les Parisiens.

Andy Delort surpris de rencontrer Zlatan Ibrahimovic

Dans un live sur Instagram avec Clément Marcou, son coach personnel, Andy Delort a raconté sa rencontre avec Zlatan Ibrahimovic. Le premier évoluait au SM Caen et le second défenseur sous les couleurs du PSG. « J’étais à Caen, je faisais mes lacets dans le tunnel avant de rentrer sur le terrain », s’est souvenu le buteur du Montpellier HSC avant de poursuivre : « Donc je suis à genoux et d’un coup, je sens qu’il y a un truc qui change dans le couloir. Je tourne la tête et il était là, Zlatan Ibrahimovic. »

L’Algérien sous le charme du Suédois

Andy Delort est immédiatement fasciné par le géant suédois. Il n’oubliera jamais les sensations qu’il a vécues à ce moment. Des sensations aggravées par l’ancien Red Devil qui se livre à un petit clin d’oeil à son adversaire du moment. Ce dernier a même eu du mal à réaliser que le clin d’oeil du phénomène suédois s’adressait à lui. Et Andy Delort de conclure que Zlatan Ibrahimovic « a un charisme vraiment impressionnant », que c’est le joueur qui l’ « a le plus impressionné physiquement » et qu’il a « vraiment halluciné » en le voyant.