OL : Tout sur le tournoi avec l’OGC Nice et 2 clubs écossais

L’ OL jouera deux matchs de préparation contre Rangers FC et Celtic FC, avant la finale de la Coupe de la Ligue contre le PSG, dans le cadre d’un tournoi doté du Trophée Veolia, sponsor de l’Olympique Lyonnais.

L'OL explique le mini tournoi avec l’OGC Nice, Celtic FC et Rangers FC

L’OL recevra les deux clubs de Glasgow, Rangers FC et Celtic FC, à l’occasion du Trophée Veolia, respectivement les 16 et 18 juillet prochain. Les deux rencontres se dérouleront au Groupama Stadium avec 5000 spectateurs au maximum. Un autre club de Ligue 1, l’OGC Nice, participe également à ce mini tournoi. Le Gym affrontera également les deux clubs de formations écossaises, aux mêmes dates, en commençant par le Celtic FC. En d’autres termes, « le Trophée Veolia se déroulera sur le modèle d’un mini championnat dans lequel chacune des équipes françaises recevra les deux équipes écossaises », a précisé l’OL. En plus de la finale de la Coupe de la Ligue, le club rhodanien affrontera la Juventus le 7 ou le 8 août à Turin, en 8e de finale retour de la Ligue des Champions.

Le calendrier du mini championnat Veolia

Le programme complet du tournoi est le suivant : Jeudi 16 juillet à 18h15 : OGC Nice / Celtic FC ; Jeudi 16 juillet à 20h45 : OL / Rangers FC ; Samedi 18 juillet à 18h15 : OGC Nice / Rangers FC ; Samedi 18 juillet à 20h45 : OL / Celtic FC. Rappelons que l'Olympique Lyonnais a déjà affronté l'US Port Valais (12-0) et l'OGC Nice (1-0) en matchs amicaux, le 1er et le 4 juillet dernier.