Stade de Reims - ESTAC : Connaissez-vous l’homme du match ?

Pour le premier match amical de sa préparation estivale, le Stade de Reims a affronté l’ESTAC (3-1) jeudi soir. Si l’entraîneur rémois David Guion a globalement apprécié ses joueurs, la presse croit savoir qui s’est le plus montré à son avantage.

David Guion se lâche après Stade de Reims - ESTAC

Pour retrouver la forme avant le coup d’envoi de la prochaine saison de Ligue 1 (le 22-23 août), plusieurs clubs ont déjà commencé leurs matches amicaux. Pour sa part, le Stade de Reims a affronté l’ESTAC (3-1) jeudi soir. Pour David Guion, cette première rencontre amicale visait à permettre aux joueurs de retrouver les automatismes, après une longue interruption. « C’était important que tout le monde retrouve des sensations. Cela commençait à faire long », a expliqué l’entraîneur champenois après la rencontre. Le technicien français a ensuite révélé avoir « demandé aux joueurs de prendre du plaisir tout en s’impliquant ». Mais l’implication n’a pas été totale malgré la victoire. Pour David Guion, il n’y a toutefois pas de quoi s’inquiéter, les joueurs ne sont qu’au début de leur préparation. « Physiquement, et c’est normal, on est encore loin du compte. On est au début de la prépa et c’est encore trop tôt pour tirer des enseignements », a reconnu le tacticien stadiste.

L’Equipe nomme l’homme du match

David Guion s’est donc montré modéré en évoquant la performance de ses joueurs face à l’ESTAC. En revanche, le quotidien sportif L’Equipe estime qu’un joueur s’est particulièrement fait remarquer, Arber Zeneli, auteur d’un but et d’une passe décisive. Selon le média, l’ailier kosovar du Stade de Reims, arrivé en janvier 2019, a été si performant qu’on aurait pu le prendre pour un nouveau renfort. « Le joueur du Kosovo, qui fait presque figure de recrue après une saison dernière quasi blanche (…) a affiché beaucoup de volonté et d’envie », s’est enflammé le quotidien de sport.