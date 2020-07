PSG - Atalanta : LDC, réactions de Tuchel et Al-Khelaïfi

Le PSG affrontera l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions, au Portugal. C’est le résultat du tirage au sort effectué ce vendredi. Thomas Tuchel et Nasser Al-Khelaïfi se sont prononcés sur ce tirage.

PSG : Thomas Tuchel se méfie de l'Atalanta Bergame

Le PSG fera face à l’Atalanta Bergame en quarts de finale la Ligue des Champions. Qualifié pour la première fois de son histoire, le club lombard est un adversaire prenable pour les Parisiens, comparativement aux équipes en présence pour le Final 8 (tournoi final de la C1) prévu entre le 12 et 23 août. Le Paris Saint-Germain et son adversaire italien s’affronteront en un match sec pour une place en demi-finale. Thomas Tuchel juge l’Atalanta Bergame, meilleure attaque de Serie A avec 85 buts. « L’Atalanta Bergame est une équipe spectaculaire et spéciale parce qu’elle attaque beaucoup », a-t-il souligné au micro de PSG TV. Le coach du Paris SG prévient que son équipe sera face à un adversaire « très offensif qui marque assez de buts ». Dès lors, il mise sur une bonne préparation avant le rendez-vous prévu dans un mois. « On doit très bien se préparer. On devra être attentif. Ce sera un match serré », a confié le technicien allemand. Pour finir, Thomas Tuchel s’est montré rassurant. « Nous sommes là pour gagner. Nous sommes confiants », a-t-il déclaré.

Al-Khelaïfi évoque une confrontation intéressante avec l’Atalanta

À la suite de l’entraineur, le président du PSG a également exprimé son avis sur l’adversaire de son équipe. « Nous aurons une confrontation très intéressante avec l’Atalanta Bergame. C’est un adversaire qu’on respectera, comme nous le faisons toujours », a-t-il indiqué. Nasser Al-Khelaïfi déclare que les dirigeants, joueurs et supporters « ont hâte de retrouver le parfum si particulier » de cette Ligue des Champions, version Final 8. Le Paris SG ne pourra certes pas bénéficier du soutien direct de ses fans au Portugal, mais le président assure que ses joueurs « mettront tout leur cœur pour honorer le maillot Rouge et Bleu en Ligue des Champions ».