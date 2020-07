Amiens SC : Le Sporting encore débouté par le Conseil d'Etat

Ce vendredi, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur le recours déposé par Amiens SC. L’instance a rejeté la requête du club picard qui évoluera donc en Ligue 2 la saison prochaine.

Le Conseil d’Etat envoie Amiens SC en Ligue 2

Coup dur pour Amiens SC et ses supporters. Le 19e de Ligue 1 a de nouveau été débouté par le Conseil d’Etat. La haute juridiction a rejeté le recours déposé par le club picard et l’a condamné à verser 6 000 euros à la LFP et à la FFF. Amiens contestait sa relégation en Ligue 2 décidée par la LFP. A l’issue du classement final adopté par la Ligue, le Sporting ne pointait qu’à la 19e place du championnat. Comme le Toulouse FC, la lanterne rouge, l’Amiens SC a été rétrogradé en Ligue 2. Mais le club, qui dénonçait une injustice, espérait obtenir gain de cause auprès du Tribunal administratif de Paris puis auprès du Conseil d’Etat. Il n’en sera rien au final.

Amiens prend acte de sa relégation

Suite à ce nouvel arrêt, Amiens a réagi dans un communiqué. Le Sporting se tourne désormais vers les échéances sportives à venir. « L’ Amiens SC est en ordre de marche pour former une équipe animée par la soif de gagner. Le club, ses entraineurs, les joueurs sont plus que jamais mobilisés pour donner à nos supporters et à tous ceux qui nous ont aidés, un football digne à la hauteur de leur soutien », a indiqué Bernard Joannin cité dans le communiqué. Le président amiénois regrette toutefois que « le juge des référés n’ait pas entendu ses arguments ». Le dirigeant picard espère que le Conseil lui donnera raison sur le fond. S’appuyant sur une étude du cabinet KPMG, L’Equipe révèle qu’avec sa relégation, Amiens enregistre des pertes estimées entre 44 et 50 millions d’euros. Le club pourrait donc prétendre à une indemnisation si les recours sur le fond de ses requêtes venaient à aboutir.