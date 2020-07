FC Nantes : Macron, nouvel équipementier des Canaris (Off.)

Le FC Nantes a un nouvel équipementier. Ce vendredi, les Canaris ont officialisé la signature d’un partenariat avec l’enseigne italienne Macron. Elle succède à New Balance.

Le FC Nantes désormais habillé par Macron

Après deux ans avec l’Américain New Balance, le FC Nantes s’est trouvé un nouvel équipementier. Aujourd'hui, Nantes a annoncé la signature d’un partenariat avec Macron. Les Canaris et l’enseigne italienne ont signé un contrat de cinq ans. Les Jaune et Vert seront habillés par leur nouvel équipementier dès la saison prochaine. Comme l’équipe première, l’entreprise basée à Bologne va également vêtir le staff, l’académie et les équipes féminines. Les nouveaux maillots du FC Nantes confectionnés par Macron pour la saison 2020-2021 seront dévoilés dans les prochains jours.

Nantes rejoint Nice et Lens

En signant avec Macron, le FC Nantes devient la troisième formation de Ligue 1 qui fait confiance à l’entreprise italienne. L’OGC Nice et le RC Lens sont équipés par l’enseigne depuis quelques années. Pour Gianluca Pavanello, le partenariat avec les Canaris est stratégique. « Il consolide davantage notre position sur le marché français », a expliqué le président directeur général de l’entreprise. Waldemar Kita, le boss du FCN, s’est félicité du partenariat noué avec « une société en pleine croissance ». Le dirigeant nantais loue « le professionnalisme et la technicité » des produits qui lui ont été présentés. Reste maintenant à savoir si la prochaine collection de Macron plaira aux fans des Canaris.