RC Lens Mercato : Ignatius Ganago signe au Racing Club (off)

Le RC Lens est très actif cet été sur le marché des transferts. Ce vendredi, le Racing Club a officialisé le transfert d’Ignatius Ganago de l’OGC Nice, après celui de Gaël Kakuta, jeudi.

RC Lens : Ignatius Ganago s'engage pour 4 ans au Racing Club

Ignatius Ganago est désormais un joueur du RC Lens, pour les quatre prochaines années. Il a signé avec le club promu en Ligue 1 jusqu’au 30 juin 2024. L’attaquant de 21 ans est en provenance de l’OGC Nice où il n’avait pas de place de titulaire. En 26 matchs de Ligue 1 disputés la saison dernière, il a été aligné 12 fois d'entrée par Patrick Vieira. Le Camerounais avait donc démarré 14 matchs de championnat sur le banc de touche. En difficulté, il a marqué 3 buts pour une passe décisive. Ignatius Ganago est la 7e recrue estivale du Racing Club. Il débarque après Corentin Jean, Jonathan Clauss, Wuilker Farinez, Loïc Badé, Facundo Medina et Gaël Kakuta.

Ignatius Ganago séduit par le jeu des Sang et Or

Après la signature de son bail, Ignatius Ganago a confié ses premières impressions. « Le RC Lens a contacté mon agent, car il recherchait un joueur de mon profil. Je n’ai pas hésité longtemps », a-t-il fait savoir. La nouvelle recrue des Sang et Or a rappelé qu’il a « parlé avec le coach Franck Haise » avant de prendre sa décision. Il souligne aussi qu’il a été séduit par « le système de jeu, la façon de travailler, les ambitions du club, la relation avec les supporters… » « Lens est un club familial et le public lensois est proche des joueurs. Tout ça m’a vraiment aidé dans mon choix », a justifié l’avant-centre.