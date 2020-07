PSG LdC: l'opinion de Thiago Silva sur l’Atalanta Bergame

Le PSG connait son adversaire en quart de finale de la Ligue des Champions. Le sort a désigné l’Atalanta Bergame. Thiago Silva s’est prononcé sur le club italien, par ailleurs la meilleure attaque de Serie A.

PSG : Thiago Silva redoute les attaquants de l'Atalanta

Le PSG a hérité de l’Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des Champions. Thiago Silva et ses coéquipiers affronteront ainsi la meilleure attaque de Serie A. Classé 3e du championnat, le club lombard a marqué 85 buts dans la compétition, mieux que le leader la Juventus (65 buts) et son dauphin la Lazio Rome (67 buts). Le capitaine du Paris Saint-Germain admet que leur tâche ne sera pas facile contre l’Atalanta Bergame, un adversaire prolifique. Thiago Silva souligne que « l’Atalanta est une équipe qui pose beaucoup de problèmes à ses adversaires ». Le défenseur central du PSG craint en effet les joueurs décisifs de La Dea : Luis Muriel (17 buts), Duvan Zapata (14 buts), Alejandro Darío Gómez (6 buts et 15 passes décisives). « Ces trois attaquants sont très rapides, ce sera donc difficile », a-t-il noté.

PSG - Atalanta : Thiago Silva, « l’équipe la plus réaliste remportera ce match »

Le Paris Saint-Germain a terminé en tête de son groupe (A) devant le Real Madrid. Il a ensuite éliminé le Borussia Dortmund en 8e de finale (défaite 2-1 à l'aller et victoire 2-0 au retour). Cependant, le quart de finale se jouera en un seul match sec au Portugal, le 12 août prochain. Pour le défenseur parisien « ce sera un match ouvert parce que l'Atalanta Bergame est une équipe qui joue bien au ballon, et Paris aussi ». En conclusion, le Brésilien « pense que c’est l’équipe la plus réaliste qui remportera cette rencontre » qualificative pour la demi-finale. Le club de la capitale française vise le titre européen depuis l'arrivée des Qataris à sa tête. Ces derniers espèrent qu'avec l'arrêt des compétitions en France, l'équipe du club de la capitale arrivera fraiche face à son prochain adversaire.